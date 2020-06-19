В Минске начался очередной пикет солидарности
В Минске в эти минуты проходит очередной пикет солидарности.
На площади Якуба Коласа перед Белгосфилармонией выставлен пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты от правоцентристской коалиции — Ольги Ковальковой, Николай Козлова и Юрия Губаревича. При этом Губаревич незадолго до начала пикета объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.
Сегодня заканчивается этап сбора подписей, поэтому пикет проходит по избирательному законодательству, а не по закону о массовых мероприятиях.
Первый пикет солидарности со всеми задержанными с начала избирательной кампании состоялся вечером 18 июня. Он также начался у Белгосфилармонии, откуда люди живой цепью выстроились до площади Независимости.
Акция продолжалась более шести часов, в ней приняло участие, по самым скромным оценкам, более двух тысяч человек.
Фото Сергея Сацюка