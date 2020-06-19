В Минске начался очередной пикет солидарности

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В Минске в эти минуты проходит очередной пикет солидарности.

На площади Якуба Коласа перед Белгосфилармонией выставлен пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты от правоцентристской коалиции — Ольги Ковальковой, Николай Козлова и Юрия Губаревича. При этом Губаревич незадолго до начала пикета объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.

Сегодня заканчивается этап сбора подписей, поэтому пикет проходит по избирательному законодательству, а не по закону о массовых мероприятиях.

Первый пикет солидарности со всеми задержанными с начала избирательной кампании состоялся вечером 18 июня. Он также начался у Белгосфилармонии, откуда люди живой цепью выстроились до площади Независимости.

Акция продолжалась более шести часов, в ней приняло участие, по самым скромным оценкам, более двух тысяч человек.

 

 

 

Фото Сергея Сацюка

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 акция солидарности Персона: Ольга Ковалькова Николай Козлов Юрий Губаревич Город: Минск

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