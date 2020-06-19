Команда Лукашенко отчиталась о якобы собранных 2 млн подписей

За выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты подписались порядка 2 миллионов человек, заявил председатель Федерации профсоюзов, руководитель инициативной группы Лукашенко Михаил Орда, сообщает пресс-служба ФПБ.

«В целом за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты подписались порядка двух миллионов человек, — рассказал Михаил Орда. — На протяжении последних двух недель мы проверяли собранные подписи и постепенно сдавали их в избирательные комиссии. Сегодня к вечеру будут сданы все подписи».

По словам руководителя инициативной группы, в последние дни сбора подписей были организованы пикеты в регионах, «чтобы каждый желающий, до которого не дошли члены инициативной группы, мог поставить свою подпись за выдвижение Александра Лукашенко».

Как отметил Орда, основной сбор подписей проходил по месту жительства людей (это порядка 60%), около 40% — на предприятиях и пикетах.

«Вся наша работа по сбору подписей проходила спокойно, конструктивно, в рамках действующего законодательства. Но в то же время мы видели, что некоторые претенденты с самого начала были настроены на то, чтобы раскачать, дестабилизировать общество. Использовали пикеты по сбору подписей исключительно ради нагнетания обстановки. Не говоря уже о том, что в интернет-сообществах была развернута целая кампания по травле, угрозам тем, кто выступает за сохранение стабильной и спокойной жизни в нашей стране. Мы считаем, что за подобные действия люди, которые стоят за этими действиями и этими технологиями, должны нести реальную ответственность, вплоть до уголовной», — заключил Орда.