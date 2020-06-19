В Гомеле задержали журналистку и члена инициативной группы Тихановской

В Гомеле 19 июня задержаны журналистка Лариса Щирякова и Татьяна Каневская — член инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской.

«С самого утра возле моего дома дежурили сотрудники милиции в штатском. Я сумела выехать в центр Гомеля на такси, но его остановили сотрудники ГАИ и милиции. Меня увезли в ОВД Гомельского района», — сообщила БелаПАН Щирякова.

По ее мнению, действия милиции направлены на то, чтобы она не смогла попасть на пикет по сбору подписей в районе цирка, запланированный на сегодняшний вечер.

Татьяна Каневская находилась на площадке у цирка. Она отошла попить кофе, ее задержали мужчины в штатском и увезли в неизвестном направлении. Каневская ежедневно собирала подписи в поддержку Тихановской.

Известно также, что возле дома гомельского блогера Артема Шапорова с утра дежурит милиция.

На площадке возле цирка, где собрались люди, не работает мобильный интернет, есть перебои с мобильной связью А1.