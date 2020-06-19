Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз

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Документы подписали министр иностранных дел Владимир Макей и его российский коллега Сергей Лавров.​ Трансляцию вела пресс-служба МИД на своем ютьюб-канале.

«Основу документа составляет полное взаимное признание национальных виз и других разрешительных документов на пребывание. То есть сейчас иностранные граждане получают возможность для посещения обеих стран по национальной визе одной из них», — сказал Макей.

Таким образом, отметил он, соглашение снимает имеющиеся проблемы по пересечению гражданами третьих стран белорусско-российской сухопутной границы.

По словам Лаврова, это «будет иметь очень позитивное значение для граждан третьих стран, которые посещают Россию и Беларусь, представителей бизнеса, дипломатов, которые одновременно аккредитованы в Москве и Минске».

«Думаю, что это будет очень хорошо воспринято и на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства», — заключил глава МИД РФ.
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Тэги: Беларусь-Россия визовое соглашение Персона: Сергей Лавров Владимир Макей

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