«Тошнит уже». Спортсменка года Романовская заявила о лживых выборах в Беларуси

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Фристайлистка Александра Романовская, которая была признана лучшей спортсменкой Беларуси 2019 года, прокомментировала ситуацию с президентскими выборами.

«Однажды я принимала участие в Олимпийских играх, в которых от справедливого судейства было одно название. Теперь я наблюдаю в своей стране выборы, которые язык не поворачивается назвать честными и справедливыми. В этом мире вообще такие вещи имеют право на существование? Или это пустой звук? Тошнит уже, если честно», — написала Романовская на своей странице в Facebook.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 фристайл Спортсмен года Персона: Александра Романовская

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