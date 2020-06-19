Гомель, Могилев, Орша, Пинск… Акции солидарности проходят во многих городах Беларуси

Вечером 19 июня акции солидарности с задержанными политиками, активистами, журналистами и блогерами проходят во многих белорусских городах.

В Гомеле около 150 человек выстроились на тротуаре вдоль улицы Советской в районе цирка. К ним вышли сотрудники милиции, которые заявили: «Сбор подписей закончен, ваше нахождение здесь незаконно». Люди в ответ хлопают и кричат «Позор!».

Перед акцией были задержаны журналистка Лариса Щирякова и член инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской Татьяна Каневская.

Возле Центрального РОВД граждане заметили белый автобус, в который грузились сотрудники ОМОН со щитами. Он уехал в сторону центра города.

В Могилеве более ста человек выстроили вдоль улицы Первомайской. Здесь также милиция предупреждает собравшихся о якобы несанкционированном характере мероприятия и даже, как сообщает корреспондент БелаПАН, грозятся применить силу, если граждане не разойдутся.

Собравшиеся горожане говорят, что вышли, потому что устали терпеть и другого варианта, кроме как открытого протеста, не видят.

На центральные улицы своих городов граждане Беларуси сегодня также вышли в Витебске, Гродно, Пинске, Орше, Барановичах, Лиде, Бобруйске, Столбцах.

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