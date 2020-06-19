За Бабарико собрано 434 985 подписей, в избиркомы подано 365 тысяч

За выдвижение кандидатом в президенты Беларуси Виктора Бабарико собрано и верифицировано 434 985 подписей, сообщила вечером 19 июня представитель его штаба.

Фото babariko.by

«К сожалению, подать в избирательные комиссии нам удалось лишь 365 тысяч подписей. В связи с тем, что Виктор и Эдуард задержаны, остальная часть подписей не может быть доставлена в избирательные комиссии», — добавила она.

Представитель штаба также подчеркнула, что «человек, даже находящийся под стражей, может быть зарегистрирован и может быть избран президентом».

«Мы ожидает, что Центральная комиссия с уважением отнесется к воле народа и зарегистрирует Виктора Бабарико кандидатом в президенты Республики Беларусь. В честной борьбе вместе мы определим будущее нашей страны. И мы требуем освободить Виктора, Эдуарда и всех невиновных», — заключила представитель штаба.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны утром 18 июня, когда понесли сдавать в ЦИК часть собранных подписей, напоминает БелаПАН .

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