ОМОН задержал несколько участников предвыборного пикета возле Белгосфилармонии и журналистов

Сотрудники ОМОН начали задерживать граждан, находящихся возле столичной Белгосфилармонии, где 19 июня проходил сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты от правоцентристской оппозиции Ольги Ковальковой и Николая Козлова.

Как и накануне, очередь начала растягиваться в сторону площади Победы, однако омоновцы оттеснили граждан к филармонии, разорвав цепочку. Представители информационной группы ГУВД Мингорисполкома через мегафон предупредили собравшихся о незаконности мероприятия.

Затем омоновцы без применения силы вытеснили людей с площадки перед филармонией и перекрыли подземный переход. Задержано несколько человек, в том числе член инициативной группы Ковальковой с ее документами как претендента на пост президента.

У остановки общественного транспорта возле филармонии стоят четыре автозака.

Около 20 часов была задержана корреспондент «Радио Свобода» Александра Дынько, которая вела прямую трансляцию с места события. Ее отвели в белый микроавтобус, оператор остался возле филармонии и продолжает съемку.

Оператор «Радио Свобода» Андрей Рябчик также задержан. Кроме того, задержан видеооператор агентства Reuters Владимир Костин. Стало известно о временном закрытии станций метро «Площадь Якуба Коласа» и «Площадь Победы».

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