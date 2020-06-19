Цепкало сдал в избирательные комиссии около 160 тысяч подписей

Претендент на пост президента прокомментировал происходящие во время избирательной кампании события.

«Всего мы собрали более 200 тысяч подписей. Отобрали 160 тысяч максимально чистых подписей. Мы их перепроверяли, была создана ревизионная комиссия, которая двойную проверку осуществляла. Для формального прохождения регистрации этого более чем достаточно», — сообщил Валерий Цепкало журналисту TUT.by .

Учитывая количество и качество сданных подписей, он верит, что будет зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента.

Экс-глава ПВТ надеется, что будет зарегистрирован также Виктор Бабарико, задержанный 18 июня вместе с сыном Эдуардом.

Потенциальный кандидат присутствовал накануне на импровизированной акции солидарности в центре Минска. По его мнению, ее участниками были преимущественно молодые люди, и они таким образом выражали несогласие с действиями властей.

«Мирное, кстати (это я хотел бы подчеркнуть), несогласие. Это является нормальным конституционным правом белорусских граждан, которое зафиксировано во Всеобщей декларации прав человека. Это была гражданская инициатива снизу», — обозначил Валерий Цепкало.