Несколько сотен жителей Гродно встали в «цепь солидарности»

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Несколько сотен гродненцев вечером 19 июня образовали «цепь солидарности» с гражданами, задержанными в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, а также в поддержку помещенного в СИЗО КГБ претендента на пост президента Виктора Бабарико.

Люди выстроились от Советской площади до Старого моста и далее через реку Неман, они периодически хлопают в ладоши. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят собравшимся. Милиционеры прошли вдоль цепи и предупредили, что мероприятие незаконное. Сведений о задержаниях пока нет.
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Тэги: солидарность задержания белорусская оппозиция Персона: Виктор Бабарико Город: Гродно

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