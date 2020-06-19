Несколько сотен жителей Гродно встали в «цепь солидарности»

Несколько сотен гродненцев вечером 19 июня образовали «цепь солидарности» с гражданами, задержанными в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, а также в поддержку помещенного в СИЗО КГБ претендента на пост президента Виктора Бабарико.

Люди выстроились от Советской площади до Старого моста и далее через реку Неман, они периодически хлопают в ладоши. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят собравшимся. Милиционеры прошли вдоль цепи и предупредили, что мероприятие незаконное. Сведений о задержаниях пока нет.