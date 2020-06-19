В Бресте более полутора тысяч человек участвуют в акции солидарности с задержанными активистами

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, около 19:00 «цепочка солидарности» выстроилась на пешеходной улице Советской недалеко от кинотеатра «Беларусь», где проходил сбор подписей за выдвижение кандидатами в президенты Светланы Тихановской и Валерия Цепкало.

Спустя полчаса пикеты были перенесены на проспект Машерова. Участники акции выстроились цепочкой на пешеходном тротуаре от перекрестка проспекта с улицей 17 Сентября до перекрестка с улицей Халтурина.

По словам правозащитника, общая протяженность цепочки солидарности» составила около полутора километров. Проезжавшие автомобилисты сигналили участникам акции, которые хлопали и скандировали: «Отпускай!»

С начала президентской кампании за участие в легальных пикетах по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов более 100 человек по всей Беларуси были подвергнуты штрафам и административным арестам. Возбуждены уголовные дела в отношении блогера Сергея Тихановского, чья жена Светлана Тихановская выдвигается кандидатом в президенты, и группы его единомышленников. Тихановского обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в препятствовании выборам.

Под уголовное преследование также попал участник избирательной кампании, бывший руководитель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, собравший рекордное для альтернативного претендента число подписей за всю историю избирательных кампаний в Беларуси. Его обвиняют в организации «противоправной деятельности», «скрытии следов ранее совершенных преступлений» и «попытках воздействовать на свидетелей». При этом власти утверждают, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.