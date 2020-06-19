Видеофакт. Сотрудников ОМОНа повалили на землю на акции солидарности в Молодечно

/ Выборы
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Драка с милиционерами произошла при попытке отбить задерживаемого участника акции.

Аналогичные мероприятия проходят в Минске, Бресте, Гродно и десятках других городах страны.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: ОМОН драка президентские выборы-2020 Город: Молодечно

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