Видеофакт. Сотрудников ОМОНа повалили на землю на акции солидарности в Молодечно 19.06.2020 / 22:41 / Выборы Просмотров: 953 A- A+ Драка с милиционерами произошла при попытке отбить задерживаемого участника акции. Аналогичные мероприятия проходят в Минске, Бресте, Гродно и десятках других городах страны. Сюжет: Выборы президента 2020 года Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: ОМОН драка президентские выборы-2020 Город: Молодечно Другие материалы на эту тему: «Мы — 97%». Белорусы по всей стране вышли на мирный протест Лукашенко получил новых политзаключенных — Виктора и Эдуарда Бабарико «Угроза нацбезопасности»: Генпрокуратура поручила КГБ «дело Белгазпромбанка» Музыкант Александр Таболич снялся с выборов