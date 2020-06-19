На акции солидарности в Гомеле задержано не менее семи человек, в том числе двое глухих и эпилептик

Не менее семи человек задержано вечером 19 июня в Гомеле на акции солидарности с гражданами, арестованными в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

Омоновцы выхватывали участников акции из толпы и заводили в автозак и автобус. Один из них был без сознания, в автозаке у него случился приступ эпилепсии. Еще двое — глухие, они показывали удостоверения, но это не подействовало.

Всего в акции участвовало около 500 человек, которые растянулись цепью вдоль центральной улицы Советской от здания цирка почти до площади Ленина (более километра).

Перед началом акции были задержаны журналистка Лариса Щирякова и член инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской Татьяна Каневская.