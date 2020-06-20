У Лукашенко пока нет вопросов к другим российским банкам в Беларуси

19 июня на совещания о поддержке банковской системой реального сектора экономики Александр Лукашенко прокомментировал сообщения СМИ о переводе счетов госпредприятий из «дочек» российских банков в белорусские государственные банки.

«Отдельные провокаторы запустили в СМИ тему чуть ли не развала «дочек» российских банков в Беларуси. Обвинили власть в переводе счетов госпредприятий и так далее. Давайте оперировать фактами», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«С одной стороны, те же издания в интернете прежде всего каждый день проклинают госсектор, обвиняя его во всех смертных грехах: и убытки там, и долги, и зарплаты не те. Невыгодно с ним работать. Но если где-то государство как основной собственник переходит на обслуживание, допустим, в “Белагропромбанк”, что здесь не рыночного, что здесь не так. Значит, надо предложить лучшие условия. И заниматься вопросами финансирования, а не финансировать политические кампании, как мы видим», — заявил официальный лидер.

С другой стороны, по его словам, в стране работает «БПС-Сбербанк», который активно участвует в продаже отечественной техники по экспортным программам в Россию.

«Плюс у нас с Грефом состоится в ближайшее время встреча. Он нам хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов. Спасибо ему — выгодно, мы согласимся, возьмем. Это человек, который не политикой занимается, а непосредственно своими делами. Почему мы должны давить банк Грефа?» — сказал Лукашенко.

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