Цепкало: нельзя 26 лет находиться у власти одному человеку — пришло время уходить

Потенциальный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что наша страна «единственная страна, которая деградирует в экономическом плане».

Он заявил в интервью «МК» , что выступает за перемены и считает, что «нельзя 26 лет находиться у власти одному человеку в принципе».

«Но здесь надо говорить о факторе времени. Пришло время уходить. Страна последние 10 лет не развивается», — отметил претендент.

По его словам, мир вокруг развивается, а в «Беларуси жесять лет назад ВВП был 60 миллиардов, а в этом году, наверно, будет 57, в лучшем случае 58 миллиардов».

Цепкало утверждает, что «мы — единственная страна, которая деградирует в экономическом плане».

Он привел в пример Китай, где средние зарплаты за десятилетие выросли с 300 до 800 долларов: «А в Беларуси 10 лет назад они были 500 долларов, а сейчас — 450. А Лукашенко ведь обещал, что в 2015 году будет тысяча долларов. И так по всем показателям».

Бывший глава Парка высоких технологий уверен, что «это не может так дальше продолжаться».

«Та экономическая политика и та экономическая система, которая у нас сложилась, должна быть полностью реформирована. В этом и состоит цель нашей кампании», — заявил Цепкало.

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