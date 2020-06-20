Объявлено штормовое предупреждение — ожидаются гроза, ливень, шквалистый ветер

Сегодня Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности.

Погоду на территории Беларуси сформирует теплая влажная воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве регионов пройдут дожди, прогремят грозы (при грозах местами град и сильные ливни).

Ветер восточный умеренный до порывистого, при грозах местами сильный порывистый.

Погода в регионах:

Брест +27..+29°C (гроза, ливень, шквалистое усиление ветра);

Витебск +30..+32°C (гроза, шквалистое усиление ветра);

Гомель +30..+32°C (гроза, шквалистое усиление ветра);

Гродно +27..+29°C (гроза, шквалистое усиление ветра);

Могилев +28..+30°C (гроза, шквалистое усиление ветра);

Минск +28..+30°C (гроза, град, ливень, шквалистое усиление ветра).

Во время грозы спасатели рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.

При порывистом ветре они советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).