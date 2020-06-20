Объявлено штормовое предупреждение — ожидаются гроза, ливень, шквалистый ветер
Сегодня Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности.
Погоду на территории Беларуси сформирует теплая влажная воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве регионов пройдут дожди, прогремят грозы (при грозах местами град и сильные ливни).
Ветер восточный умеренный до порывистого, при грозах местами сильный порывистый.
Погода в регионах:
- Брест +27..+29°C (гроза, ливень, шквалистое усиление ветра);
- Витебск +30..+32°C (гроза, шквалистое усиление ветра);
- Гомель +30..+32°C (гроза, шквалистое усиление ветра);
- Гродно +27..+29°C (гроза, шквалистое усиление ветра);
- Могилев +28..+30°C (гроза, шквалистое усиление ветра);
- Минск +28..+30°C (гроза, град, ливень, шквалистое усиление ветра).
Во время грозы спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.
При порывистом ветре они советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
Только самые важные новости в наших каналах в