Число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило 1 миллион

В мире продолжает расти количество заболевших COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 20 июня на планете «корону» подхватили 8 663 135 человек.

В пятерке стран-«лидеров» изменений не произошло:

США — 2 220 961; Бразилия — 1 032 913; Россия — 568 292; Индия — 395 048; Великобритания — 303 285.

Как сообщается, за все время пандемии умерло 460 005 человек.

Больше всего недуг унес жизни в следующих странах:

США — 119 112; Бразилия — 48 954; Великобритания — 42 546; Италия — 34 561; Франция — 29 620.

Согласно данным Минздрава на 19 июня, в Беларуси от COVID-19 умерло 337 человек. Всего зарегистрированы 57 333 человека, сдавших положительный тест на коронавирус.