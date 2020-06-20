Число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило 1 миллион

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В мире продолжает расти количество заболевших COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 20 июня на планете «корону» подхватили 8 663 135 человек.

В пятерке стран-«лидеров» изменений не произошло:

  1. США — 2 220 961;
  2. Бразилия — 1 032 913;
  3. Россия — 568 292;
  4. Индия — 395 048;
  5. Великобритания — 303 285.

Как сообщается, за все время пандемии умерло 460 005 человек.

Больше всего недуг унес жизни в следующих странах:

  1. США — 119 112;
  2. Бразилия — 48 954;
  3. Великобритания — 42 546;
  4. Италия — 34 561;
  5. Франция — 29 620.

Согласно данным Минздрава на 19 июня, в Беларуси от COVID-19 умерло 337 человек. Всего зарегистрированы 57 333 человека, сдавших положительный тест на коронавирус.
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