Число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило 1 миллион
В мире продолжает расти количество заболевших COVID-19.
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 20 июня на планете «корону» подхватили 8 663 135 человек.
В пятерке стран-«лидеров» изменений не произошло:
- США — 2 220 961;
- Бразилия — 1 032 913;
- Россия — 568 292;
- Индия — 395 048;
- Великобритания — 303 285.
Как сообщается, за все время пандемии умерло 460 005 человек.
Больше всего недуг унес жизни в следующих странах:
- США — 119 112;
- Бразилия — 48 954;
- Великобритания — 42 546;
- Италия — 34 561;
- Франция — 29 620.
Согласно данным Минздрава на 19 июня, в Беларуси от COVID-19 умерло 337 человек. Всего зарегистрированы 57 333 человека, сдавших положительный тест на коронавирус.