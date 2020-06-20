В Витебске второй день подряд обновляется довоенный температурный рекорд

Четвертый день подряд на белорусских метеостанциях обновляются рекорды тепла.

19 июня перекрыто девять локальных максимумов в Витебской, Минской и Могилевской областях, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .

При этом в Витебске второй день подряд перекрывается максимум 1939 года. 18 июня в этом областном центре воздух прогрелся до 31 градуса (было 30,7 в этот день 81 год назад), 19-го — до 31,3 (28,7).

В Могилеве обновлен экстремум 2012 года — 30,4 градуса против 30.

Побиты рекорды также в Сенно, где было жарче всего — 31,4 градуса (29 в 2012 году), Полоцке — 31,3 (29,2 в 1986-м), Верхнедвинске — 30,1 (29,2 в 1986-м), Орше — 29,8 (28,9 в 1986-м), Докшицах — 28,9 (28,8 в 2012-м), Мстиславле — 30,3 (27,1 в 2012-м) и Нарочи—29,6 (27,5 в 2019-м).

Всего с начала июня перекрыто 108 максимумов (8—12, 16—19 июня). До конца недели, по прогнозу Белгидромета, жаркая погода сохранится.

Сегодня Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности.