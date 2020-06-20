США призвали белорусские власти позволить народу «свободно и мирно собираться»

В связи с массовым задержанием участников акций солидарности с арестованными во время сбора подписей США выступили с призывом к белорусскому правительству.

Вашингтон призвал Минск «придерживаться своих международных обязательств уважать основополагающие свободы и позволить народу Беларуси свободно и мирно собираться, а также освободить задержанных, включая журналистов, освещающих сегодняшнее мирное собрание людей». Заявление разместило американское посольство в Минске на своей странице в «Твиттере».

По данным правозащитного сайта spring96.org на 3 часа ночи 20 июня, в Минске, Бобруйске, Гомеле, Витебске, Могилеве, Молодечно, Новополоцке, Гродно, Орше и Слуцке было задержано более 120 человек, в том числе журналисты и иностранцы (граждане России и Чехии).

25 человек освобождено. Сообщается также об отсутствии связи с претендентом на пост президента Андреем Дмитриевым, который после сдачи подписей в избирком отправился на проспект Независимости, где проходила акция солидарности.

Ранее сообщалось, что посольство Великобритании заявило о недопустимости задержания большого количества журналистов и мирных демонстрантов.