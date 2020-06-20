«Это не популизм, не ради выборов». Лукашенко пообещал повысить пенсии

Александр Лукашенко анонсировал скорое повышение в Беларуси трудовых пенсий. Об этом он заявил 20 июня, общаясь с участниками памятной церемонии открытия мемориального комплекса в деревне Борки Могилевской области, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу президента.

Сегодня в Беларуси проживает около 2,5 млн пенсионеров. Фото: БелаПАН

Лукашенко отметил, что во время сбора подписей порой поднимался вопрос о пенсиях. «Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил (указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее, я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал», — сказал белорусский руководитель.

«Но если ветераны, пенсионеры поднимают вопрос, хоть 10-20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы вам было полегче», — добавил глава государства.

По данным Белстата, в апреле 2020 года в Беларуси на учете состояло 2 млн 529,4 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 432,7 рубля, что в 2,3 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения и достигло 36,2% средней зарплаты.

Выступая 28 февраля на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, Лукашенко заявил о необходимости менять пенсионную систему. По его словам, федерация выступает за внесение изменений в пенсионное законодательство, и эта инициатива «заслуживает особого внимания».

«Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, наблюдаем и используем, себя изжила, — сказал Лукашенко. — Нам после президентских выборов (я буду, или кто-то из вас, или кто-то другой) все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе, в этом же году (в конце года) начнем эту работу».

«Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше зарабатывать — на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!» — подчеркнул Лукашенко.