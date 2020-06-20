В Европарламенте осудили преследования кандидатов в президенты и их сторонников в Беларуси

В Европарламенте встревожены ухудшением ситуации в Беларуси в преддверии президентских выборов 9 августа. Об этом говорится в совместном заявлении председателя делегации ЕП по связям с Беларусью Роберта Бедроня и постоянного докладчика ЕС по Беларуси Петраса Ауштрявичюса.

Фото: Европейский парламент

«Мы встревожены ухудшением ситуации в преддверии президентских выборов 9 августа и осуждаем возобновление арестов и преследований кандидатов в президенты, а также их сторонников, мирных демонстрантов и активистов гражданского общества», — говорится в заявлении.

Как сообщает БелаПАН , в заявлении выражается глубокая обеспокоенность «арестом по приказу президента Лукашенко [потенциального] кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который возглавляет его инициативную группу».

«Мы также были потрясены анонимными угрозами в адрес [потенциального] кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее детей, запугиванием и насилием в отношении семьи и соратников задержанного видеоблогера Сергея Тихановского, постоянными преследованиями оппозиционных деятелей, в том числе Николая Статкевича и Павла Северинца, а также массовыми арестами участников мирных и легальных пикетов по сбору подписей по всей стране», — говорится в заявлении.

«Мы настоятельно призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех произвольно задержанных лиц, чтобы остановить нынешнюю волну репрессий и позволить народу Беларусь реализует свое право на участие в демократических выборах, — подчеркивается в заявлении. — Мы хотели бы продолжить то сотрудничество, которое развивалось в последние годы, в том числе по поддержке граждан Беларуси и в рамках Восточного партнерства. Однако белорусские власти не дают нам большого выбора: если наши призывы останутся без внимания, это окажет негативное влияние на будущее развитие отношений между ЕС и Беларусью».

Читайте также

19 июня — в последний день сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты — в разных городах Беларуси прошли пикеты. Люди выстраивались в «живые цепи» вдоль улиц и проспектов в знак солидарности с задержанными активистами.

По всей стране задерживали участников акций, а также журналистов, которые их освещали.

По данным правозащитников, вчера были задержаны около 120 человек. Задержания происходили в Бобруйске, Гомеле, Витебске, Новополоцке, Могилеве, Молодечно, Гродно, Орше и Слуцке. Больше всего людей было задержано в Минске — 80 человек. Некоторых освободили.

Всех задержанных журналистов отпустили вечером 19 июня.

На массовые задержания участников акций солидарности отреагировали дипломатические представительства США и Великобритании.

Соединенные Штаты призвали белорусское правительство «придерживаться своих международных обязательств уважать основополагающие свободы и позволить народу Беларуси свободно и мирно собираться, а также освободить задержанных, включая журналистов, освещающих мирное собрание людей». Заявление разместило американское посольство в Минске на своей странице в «Твиттере».

Посольство Великобритании подчеркнуло, что задержание мирных демонстрантов и журналистов недопустимо. «Великобритания призывает правительство Беларуси уважать права на свободу выражения мнений и собраний и освободить тех, кто был произвольно задержан», — говорится в заявлении на странице британского посольства в «Фейсбуке».