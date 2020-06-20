COVID-19: количество подтвержденных случаев почти достигло 58 тысяч, умерли 343 человека

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Количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 57.936, скончалось 343 человека (плюс шесть за последние сутки), передает БелаПАН со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения в своем телеграм-канале.

Прирост заболевших за сутки составил 603 случая (1%). Пятый день суточный показатель заболеваемости, согласно официальной статистике, фиксируется ниже 700. В предыдущие сутки было 676 новых случаев и шесть смертей.


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Отмечается, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровели и выписаны 36.749 пациентов (1.474 за последние сутки). Таким образом, уже излечены более половины всех заболевших.

Всего проведено 842 тыс. 173 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 20.286.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.


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14 июня в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ заместитель министра — главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова заявила, что в Минздраве не исключают второй волны заболеваемости COVID-19. «Во всяком случае, система здравоохранения готовится к этому», — подчеркнула она.

«Как будет протекать инфекция, мы будем наблюдать за странами, которые сегодня находятся несколько в иной стадии, где инфекция в том виде, в каком мы наблюдали ее в апреле, в марте, этот эпидпроцесс завершился, и будем делать выводы и строить прогнозы», — сказала Жукова.

Она отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом в Беларуси снижается. «Прогнозы, которые были сделаны ранее на июнь о плавном снижении заболеваемости, сбываются», — добавила Жукова.

По ее словам, «есть территории, где заболеваемость практически минимальная, есть территории, где еще эпидпроцесс продолжается». «Но в целом мы видим положительную динамику», — заявила представитель Минздрава.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Наталья Жукова

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