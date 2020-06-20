Лукашенко: если бы не женщины, я бы не был президентом

Александр Лукашенко, общаясь 20 июня с участниками церемонии открытия мемориала в деревне Борки Могилевской области, пояснил, что имел в виду, говоря о том, что женщина в Беларуси пока не сможет возглавить страну.

Фото: president.gov.by

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу президента, реагируя на реплику со словами поддержки от одной из женщин, глава государства сказал: «Что я ваш, это я знаю точно. Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом? Ряд причин назвал, но выхватили из контекста Конституцию».

«Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин», — сказал Лукашенко.

«Если бы не было женщин, я бы не был президентом», — подчеркнул белорусский руководитель. Он добавил, что не получится противопоставить его женщинам.

29 мая во время посещения Минского тракторного завода Лукашенко заявил: «У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас президент — не Литва. Там президент была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас — нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден».