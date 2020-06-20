Адвокат Виктора Бабарико: он не сломлен и намерен отстаивать свою правоту

Адвокат претендента на участие в президентских выборах Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский рассказал российскому порталу «Медуза» о том, что происходит с делом подзащитного и намерен ли тот отказаться от участия в выборах.

Скриншот видео: фейсбук Виктора Бабарико.

Лаевский сообщил, что накануне вместе с коллегой Александром Пыльченко пообщался с Бабарико. «Нас вызвали для процессуальных действий, при этом состоялась беседа. Мы убедились, что клиент жив, бодр, — отметил адвокат. — Виктор Бабарико находится в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявлено. Он задержан — к нему пока не применена мера пресечения. Задержание мы обжаловали в суде, но он пока нашу жалобу не рассматривал — по белорусскому законодательству жалоба в суд подается через орган, ведущий уголовный процесс. У него есть на передачу 24 часа, а у суда 24 часа на то, чтобы посмотреть. Мы и вчера обжаловали задержание, жалоб уже несколько. Так говорит закон, но как будет по факту не знаю. Не исключено, что рассмотрение жалобы может состоять и позже. Но ждем, что будет как [записано] в УПК».

По словам Лаевского, удалось выяснить важные детали, связанные с задержанием претендента. «К большому сожалению, при этом задержании ему отказывали в возможности беседовать с адвокатом, хотя он требовал этого с момента задержания, сообщил юрист. — Он возмущен незаконностью задержания, настаивает на том, что ни юридических, ни фактических оснований для задержания не было. Виктор Бабарико принципиально намерен отстаивать свою правоту в дальнейшем. Пока он остается в КГБ».

Лаевский пояснил специфику белорусского законодательства, по которому меру пресечения избирает не суд, а следователь: «Но если в понедельник Виктор Бабарико не будет на свободе, то к нему как к подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. После этого с точки зрения закона ему в течение 10 суток должно быть предъявлено обвинение, либо он [будет] отпущен на свободу.

Адвокат подчеркнул, что его подзащитный не сломлен и «ломаться не собирается».

«Мы расцениваем нахождение Виктора Бабарико в том месте, где он находится, как временное. В этой фразе и заключен ответ на все вопросы, его принципы и намерения не поменялись».

На вопрос, сможет ли Бабарико, будучи под стражей, участвовать в избирательном процессе, Лаевский ответил: «Я не специалист в избирательном законодательстве, но насколько понимаю, вся его деятельность по участию в выборах может продолжаться».

Утром 18 июня Виктор Бабарико и его сын, руководитель инициативной группы Эдуард Бабарико были доставлены в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, в доме семьи Бабарико, а также в квартире Эдуарда и его девушки прошли обыски. Позднее стало известно, что отец и сын Бабарико находятся в СИЗО КГБ. На протяжении всего дня адвокаты не могли встретиться со своими клиентами.

Председатель КГК Иван Тертель заявил, что Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».