В Гродно задержан представитель инициативной группы Светланы Тихановской

Вечером 20 июня в Гродно задержан Евгений Амплеев — представитель инициативной группы претендента на пост президента Беларуси Светланы Тихановской.

Как сообщила БелаПАН общественная активистка Ольга Корякина, это произошло на Советской площади.

Ранее в телеграм-чате «Страна для жизни» обсуждалась возможность выхода вечером 20 июня в центр города в знак солидарности с активистами, задержанными во время президентской кампании. Однако сегодня в Гродно нет «цепи солидарности», которая была накануне. Горожане просто гуляют по центру города в районе площадей Советской и Ленина.

На площади Ленина люди поставили тапки задержанного Амплеева, которого задержали и увезли босиком.

Вечером 19 июня несколько сотен гродненцев выстроились в «цепь солидарности» от Советской площади до Старого моста и далее через реку Неман. Они периодически хлопали в ладоши, а проезжающие мимо автомобилисты сигналили собравшимся.