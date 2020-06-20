Евросоюз: власти Беларуси должны прекратить задержания мирных демонстрантов

Задержания мирных демонстрантов, журналистов и активистов оппозиции в Беларуси должны быть прекращены, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

На своей странице в «Твиттере» он подчеркнул, что подобные задержания нарушают право на свободу собраний и слова.

Боррель также отметил необходимость соблюдения прав человека.

«Предстоящие выборы должны быть безопасными, мирными, свободными и справедливыми с соблюдением обязательств [Беларуси] в ОБСЕ и стандартов БДИПЧ», — написал он, сообщает БелаПАН.

Ранее с совместным заявлением о ситуации в Беларуси выступили председатель делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь и постоянный докладчик ЕС по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.

«Мы встревожены ухудшением ситуации в преддверии президентских выборов 9 августа и осуждаем возобновление арестов и преследований кандидатов в президенты, а также их сторонников, мирных демонстрантов и активистов гражданского общества», — говорится в заявлении.