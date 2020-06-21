Виктору Бабарико предъявлено обвинение
Претенденту на пост президента Беларуси, бывшему руководителю «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Как пишет БелаПАН со ссылкой на
По его словам, обвинение предъявлено 20 июня. Однако статью, по которой обвиняется Бабарико, адвокат не назвал, объясняя это тем, что он дал подписку о неразглашении материалов дела. Лаевский также сообщил, что «защита обжаловала задержание Виктора Бабарико, но пока эта жалоба не рассмотрена».
Адвокат отметил, что его подзащитный «категорически не согласен с предъявленным обвинением»: «Защита настаивает на его полной невиновности».
Предъявлено ли обвинение сыну Виктора Бабарико Эдуарду, он не знает.
По словам Лаевского, у Виктора Бабарико три адвоката, у Эдуарда Бабарико — два.
Виктор и Эдуард Бабарико были задержаны утром 18 июня, когда понесли сдавать в ЦИК часть подписей, собранных за выдвижение кандидатом в президенты.