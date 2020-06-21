Претенденту на пост президента Беларуси, бывшему руководителю «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико предъявлено обвинение.

Как пишет БелаПАН со ссылкой на «Интерфакс-Запад» , об этом сообщил адвокат экс-банкира Дмитрий Лаевский.

По его словам, обвинение предъявлено 20 июня. Однако статью, по которой обвиняется Бабарико, адвокат не назвал, объясняя это тем, что он дал подписку о неразглашении материалов дела. Лаевский также сообщил, что «защита обжаловала задержание Виктора Бабарико, но пока эта жалоба не рассмотрена».

Адвокат отметил, что его подзащитный «категорически не согласен с предъявленным обвинением»: «Защита настаивает на его полной невиновности».

Предъявлено ли обвинение сыну Виктора Бабарико Эдуарду, он не знает.

По словам Лаевского, у Виктора Бабарико три адвоката, у Эдуарда Бабарико — два.

Виктор и Эдуард Бабарико были задержаны утром 18 июня, когда понесли сдавать в ЦИК часть подписей, собранных за выдвижение кандидатом в президенты.