В Москве Лукашенко ожидает очень жесткий разговор с Путиным

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Во время визита в Москву на парад Александра Лукашенко ожидает очень серьезный разговор с Владимиром Путиным.

Фото пресс-службы президента РФ

По слова главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, последние телефонные переговоры «были были достаточно напряженными».

«Несчастный Лавров был делегирован из Белграда сразу в Минск. Для подготовки этого разговора», — заметил он.

«Перца» в двусторонние отношения добавила ситуация вокруг белорусской «дочки» «Газпром-банка», которым владеет «любимая компания президента Путина — «Газпром»».

«Конечно, будут переговоры. Они будут серьезными и не формальными», — подчеркнул Венедиктов.
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Тэги: Союзное государство дело Белгазпромбанка

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