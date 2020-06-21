Видеофакт. В Скиделе бесправник на ходу выпрыгнул из «Жигулей», чтобы избежать штрафа

Четыре протокола составили в Скиделе сотруднике ГАИ на 21-летнего бесправника.

Как сообщили в дорожной милиции, экипаж ДПС заметил на одной из улиц районного цента «Жигули» с прицепом и решил проверить документы.

Увидев красные проблесковые маячки, водитель попытался скрыться. После нескольких минут погони на одном из поворотов он на ходу выпрыгнул из «копейки» и попытался сбежать, однако был задержан.

В ходе разбирательства бесправник сообщил, что испугался наказания, поэтому и попытался скрыться. «У парня нет водительских прав, а автомобиль купил без переоформления документов», — сообщили в ГАИ.