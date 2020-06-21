В Германии установили памятник Ленину
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В Северной Рейн-Вестфалии представители Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ) установили памятник вождю мирового пролетариата.
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По словам местных коммунистов, это первая статуя Ленина на территории бывшей Западной Германии.
Двухметровый памятник был изготовлен еще в 1957-м в бывшей Чехословакии.
По мнению представителей ведущих партий в парламенте Западного Гельзенкирхена, бывший советский лидер олицетворяет собой «насилие, репрессии, терроризм и ужасные человеческие страдания».
Дело о недопустимости установки памятника даже рассматривалось в суде, который отклонил прошение запрете.