В Германии установили памятник Ленину

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В Северной Рейн-Вестфалии представители Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ) установили памятник вождю мирового пролетариата.

Как пишет DW, это произошло в Гельзенкирхене 20 июня.

По словам местных коммунистов, это первая статуя Ленина на территории бывшей Западной Германии.

Двухметровый памятник был изготовлен еще в 1957-м в бывшей Чехословакии.

По мнению представителей ведущих партий в парламенте Западного Гельзенкирхена, бывший советский лидер олицетворяет собой «насилие, репрессии, терроризм и ужасные человеческие страдания».

Дело о недопустимости установки памятника даже рассматривалось в суде, который отклонил прошение запрете.
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Тэги: Германия памятник Ленину Город: Гельзенкирхен

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