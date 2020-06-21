На Могилевщине утонул молодой мужчина

Очередная трагедия на воде зарегистрирована в Беларуси.

На этот раз черным цветом отмечен Могилевский район.

Как сообщили в МЧС, ЧП случилось на озере вблизи деревни Никитиничи. Прибывшие по вызову спасатели достали из воды утонувшего 32-летнего мужчину.

А вот 15-летнему подростку и 62-летнему мужчине повезло — их удалось спасти.

В первом случае ребенок тонул в водоеме возле Заславля (Минский район), во втором — на Днепре (рядом с деревней Страдубка Лоевского района).

Подростка госпитализировали, пенсионеру стационарная помощь медиков не понадобилась.