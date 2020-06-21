На Могилевщине утонул молодой мужчина
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Очередная трагедия на воде зарегистрирована в Беларуси.
На этот раз черным цветом отмечен Могилевский район.
Как сообщили в МЧС, ЧП случилось на озере вблизи деревни Никитиничи. Прибывшие по вызову спасатели достали из воды утонувшего 32-летнего мужчину.
А вот 15-летнему подростку и 62-летнему мужчине повезло — их удалось спасти.
В первом случае ребенок тонул в водоеме возле Заславля (Минский район), во втором — на Днепре (рядом с деревней Страдубка Лоевского района).
Подростка госпитализировали, пенсионеру стационарная помощь медиков не понадобилась.