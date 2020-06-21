Лукашенко посетил мемориал памяти сожженных деревень «Ола»

Вопрос о создании мемориального комплекса в Светлогорском районе озвучили во время общения президента со студентами-медиками в декабре 2019 года.

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По информации пресс-службы президента, он посетил «Олу» 21 июня.

«Если кто-то в мире предпочитает сегодня забыть страшные страницы Второй мировой войны, пытается сместить акценты в вопросах ответственности стран, Беларусь сохранит подлинную историю в камне. Со всеми подробностями и фактами. Пусть идут и смотрят», — сказал Лукашенко.

Эскизное предложение мемориала разработала творческая группа Института «Гомельгражданпроект». Пешеходный маршрут проложен по некогда существовавшей улице деревни.

В Оле погибли почти в 12 раз больше людей, чем в Хатыни. После войны деревня не возродилась.