Правозащитники: милиция избила двоих журналистов в Ганцевичах

Корреспондент издания "Ганцавiцкi час" Александр Позняк, оператор Сергей Багров и еще около 10 человек до сих пор в РОВД.

«У Александра гематома под левым глазом. Он сказал, что на него надевали наручники во время содержания под стражей, избивали, сильно давили, угрожали — короче говоря, полный набор», — цитирует главного редактора издания правозащитный сайт spring96.org .

Что касается Сергея Багрова, то родственники задержанных, которые собрались возле отделения милиции, сказали, что через открытое окно они услышали, что один из милиционеров крикнул ему: «Это все из-за тебя, это ты, кто транслировал это видео!»

Затем оператор кричал — видимо, его также избили.