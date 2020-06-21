Правозащитники: милиция избила двоих журналистов в Ганцевичах
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Корреспондент издания "Ганцавiцкi час" Александр Позняк, оператор Сергей Багров и еще около 10 человек до сих пор в РОВД.
«У Александра гематома под левым глазом. Он сказал, что на него надевали наручники во время содержания под стражей, избивали, сильно давили, угрожали — короче говоря, полный набор», — цитирует главного редактора издания правозащитный сайт
Что касается Сергея Багрова, то родственники задержанных, которые собрались возле отделения милиции, сказали, что через открытое окно они услышали, что один из милиционеров крикнул ему: «Это все из-за тебя, это ты, кто транслировал это видео!»
Затем оператор кричал — видимо, его также избили.