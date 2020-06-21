«Радио Свобода»: министр информации угрожал лишить бюро аккредитации

Исполняющий обязанности президента RFE/RL Дейзи Синделар выступила со специальным заявлением о задержании 19 июня в Минске журналистов белорусской службы «Свободы» Александры Дынько и Андрея Рабчика.

«Милиция относилась к нашим журналистам как к преступникам, задерживала их, когда они сообщали в прямом эфире о событиях, связанных с выборами. Это происходило в то время, когда министр информации угрожал руководителю бюро Радио лишить его аккредитации из-за того, как белорусская служба освещает события», — говорится в заявлении Синделар.

«Это прямые нападения на независимую прессу и право граждан Беларуси получать информацию о важных событиях в их стране. Они вызывают особую тревогу в контексте президентских выборов в стране 9 августа, и мы осуждаем эти нападения», — отмечает в своем заявлении глава RFE/RL.