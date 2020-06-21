Черечень утверждает, что собрал более 100 тысяч подписей

Председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень объявил на своем сайте, что за его выдвижение кандидатом в президенты собрано 106,5 тыс. подписей при необходимых 100 тыс.

«Мы готовы к следующему шагу и вместе обязательно победим и построим новую Беларусь», — написал политик.

О сборе необходимого количества подписей ранее объявили штабы (либо сами претенденты) арестованного экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико (435 тыс. — рекорд за всю историю выдвижения оппозиционных претендентов), сопредседателя ОО «Говори правду» Андрея Дмитриева (не менее 100 тыс.), экс-депутата Палаты представителей Национального собрания Анны Канопацкой (не менее 100 тыс.), занимающего пост президента Александра Лукашенко (2 млн), супруги арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светланы Тихановской (не менее 100 тыс.) и бывшего посла в США, экс-руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало (180 тыс.).

Член ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталья Кисель объявила о сборе необходимого количества подписей (108,1 тыс.), но снялась с выборов. Музыкант и тату-мастер Александр Таболич сообщил, что не собрал 100 тыс. подписей, и объявил о завершении участия в гонке. «Если по-честному, достаточное количество собрали всего несколько кандидатов, остальным помогают их кураторы, чтобы иметь для властей спойлеров. Все мы их знаем», — отметил Таболич. Олег Гайдукевич еще в мае снялся в пользу Александра Лукашенко. На тот момент, по утверждению депутата Палаты представителей, у него уже было 30 тыс. подписей.

Не объявлено количество подписей, собранных за фермера из Гомельского района Юрия Ганцевича, лидера движения «За Свободу» Юрия Губаревича (снялся с выборов), члена Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих, сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольги Ковальковой, и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова. Ганцевич сообщил, что не собрал нужное количество подписей, поэтому не сдавал их в избиркомы. Остальные претенденты ранее заявляли, что используют этап сбора подписей как легальную площадку для общения с людьми.

Всего ЦИК зарегистрировал 15 из 55 инициативных групп по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Сбор подписей проходил с 21 мая по 19 июня. Проверка подписей продлится в течение 10 дней после сдачи. Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля. Выборы назначены 9 августа.