Лукашенко: Наша молодежь умеет не только кричать на улице красивого, уютного Минска

«Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей. Нет прощения зверским преступлениям», — заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия мемориального комплекса «Ола» в Светлогорском районе.

Фото: president.gov.by

По словам Лукашенко, которые приводит его пресс-служба, горькая правда в том, что чем дальше от страшных событий войны, тем больше затягиваются душевные раны и усмиряются эмоции, каждому новому поколению будет сложнее осознавать страдания и лишения, выпавшие на долю их предков.

Официальный лидер «выразил признательность всем, кто принял участие в реконструкции мемориального комплекса "Ола", в том числе молодежи, благодаря которой эта инициатива приобрела государственный масштаб, всем, кто присоединился к проекту, выйдя этой весной на традиционный субботник».

«Этим самым мы показываем, что наша молодежь не только умеет сидеть в гаджетах, не только кричать на улице красивого, уютного Минска. Наша молодежь умеет делать вот такие священные дела», — сказал Лукашенко, видимо, имея в виду последние уличные акции солидарности с арестованными во время сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

Официальный лидер призвал не расслабляться в вопросах отстаивания суверенитета: «Помните, что вокруг еще столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела. Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти».