Минздрав зарегистрировал более 58 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19

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В Беларуси на 21 июня провели 861 703 теста на коронавирус, 58 505 из которых дали положительный результат.

Суточный прирост инфицированных, согласно официальной статистике, впервые с середины апреля составил меньше 600. В предыдущие сутки было 603 новых случая и шесть смертей.

По информации Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 346 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписаны 37 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден соответствующий диагноз.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Минздрав

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