Более 600 человек образовали живую цепь у посольства Беларуси в Варшаве

Под посольством Беларуси по улице Вертнича в Варшаве собралось более 600 человек, которые образовали живую цепь в несколько сотен метров.

Фото: belsat.eu

Бело-красно-белые исторические флаги Беларуси развеваются над головами протестующих. Они держат в руках транспаранты на польском и белорусском языках. Рядом по дороге ездит автобус с надписью 3%, передает Belsat .

Участники акции принесли портреты Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Николая Статкевича.