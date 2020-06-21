Более 600 человек образовали живую цепь у посольства Беларуси в Варшаве

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Под посольством Беларуси по улице Вертнича в Варшаве собралось более 600 человек, которые образовали живую цепь в несколько сотен метров.

Фото: belsat.eu

Бело-красно-белые исторические флаги Беларуси развеваются над головами протестующих. Они держат в руках транспаранты на польском и белорусском языках. Рядом по дороге ездит автобус с надписью 3%, передает Belsat.

Участники акции принесли портреты Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Николая Статкевича.
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Тэги: Беларусь-Польша солидарность Город: Варшава

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