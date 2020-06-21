Среди главных направлений будущей пятилетки Лукашенко назвал импортозамещение и экспорт

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Официальный лидер заявил об этом во время посещения Светлогорского района 21 июня.

Фото: president.gov.by

Лукашенко открыл движение по новому электрифицированному участку железной дороги до Светлогорска, сообщили в его пресс-службе. Президента проинформировали о том, что при проведении электрификации белорусская составляющая достигла почти 50%.

Президент обратил внимание на необходимость заниматься импортозамещением, которое наряду с качеством и экспортом станут основными направлениями предстоящей пятилетки.
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Тэги: импортозамещение Город: Светлогорск

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