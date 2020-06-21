Более ста противников завода АКБ собрались в центре Бреста

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С 25 февраля 2018 года такие встречи проходили каждое воскресенье на площади Ленина. Сегодня входы на нее были перекрыты милицией, и граждане собрались рядом с площадью: у памятника Ленину и на пешеходной дорожке на улице Пушкинской.

Собравшиеся обсудили состоявшуюся 20 июня пресс-конференцию активиста Демьяна Лепесевича по итогам посещения в начале июня аккумуляторного завода и знакомства с проектной документацией объекта. Лепесевича на предприятие пригласили его новые собственники.

«Противники завода поддерживают главный вывод Лепесевича: в таком виде этого предприятия не должно быть под Брестом, так как оно будет травить людей, — заявил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк. — Люди солидарны с Лепесевичем, что необходимо новое общественное обсуждение отчета о воздействии на окружающую среду аккумуляторного завода. И прежде всего потому, что по проекту выпуск аккумуляторов возрос с 1 млн до 2 млн в год и значительно выросли выбросы опасных веществ».

После сегодняшней встречи, которая продолжалась примерно до 12:40, противники завода прошли по улицам Пушкинской и Советской до перекрестка с проспектом Машерова, затем по проспекту — до перекрестка с бульваром Космонавтов.

«В 13:00 оцепление с площади Ленина было снято. Считаю, что такие меры были предприняты милицией в связи с акциями солидарности с задержанными участниками президентской кампании, которые прошли в стране», — заявил правозащитник.

Вечером 19 июня в Бресте более полутора тысяч человек выстроились на тротуаре вдоль проспекта Машерова от перекрестка с улицей 17 Сентября до перекрестка с улицей Халтурина. Общая протяженность «цепи солидарности» составила около полутора километров. Проезжавшие автомобилисты сигналили участникам акции, которые хлопали и скандировали: «Выпускай!»

Аккумуляторный завод возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». Здесь планировали наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. 22 мая текущего года аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» был выведен из-под контроля 1AK-Group.  По данным Единого государственного регистра юридических лиц, уставной фонд нового владельца ООО «Аккумуляторный альянс» составляет 6,7 млн рублей. 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, 15% — Дмитрию Баскову. 

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Тэги: аккумуляторный завод Персона: Демьян Лепесевич Город: Брест

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