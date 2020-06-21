Путин не исключил, что будет снова баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок в случае принятия поправки в конституцию России, которая позволяет «обнулить» его президентские сроки.

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет», — заявил Путин на телеканале «Россия 1» .

При этом он призвал чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой.

«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — отметил Путин.

Напомним, 10 марта Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции России об отмене ограничения на число президентских сроков. На всероссийское голосование будет вынесен следующий вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Они позволят Владимиру Путину переизбираться в 2024 году и оставаться при власти вплоть до 2036 года.