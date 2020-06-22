Замглавы Администрации президента: люди недоумевают, почему их привлекают к ответственности

Во время доработки Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) пересмотрено около половины норм. Об этом сообщила замглавы Администрации президента Ольга Чуприс, которая руководит межведомственной экспертной комиссией по совершенствованию законодательства об административной ответственности.

Она отметила, что ранее в Уголовный кодекс и КоАП «вносилось большое количество изменений», которые в итоге «разбалансировали и один, и второй кодекс», причем в большей степени − КоАП.

«Комиссия, когда работала, то пересмотрела весь КоАП целиком. Практически 50% всех норм зазвучали по-новому в том или ином виде, − рассказала Чуприс 21 июля в программе «Контуры» на телеканале ОНТ . − Для того, чтобы снизить вот этот вот карательный уклон, мы поступили следующим образом: было несколько решений, некоторые приведу в пример. В частности, был снижен нижний предел санкций в порядка 230 составах (составах правонарушений − БелаПАН.). Каким образом мы поступили? Мы снизили нижний предел либо вообще убрали».

Кроме того, отметила чиновница, в новом КоАП верхний предел штрафа для физических лиц снижен с 50 до 30 базовых величин. В то же время за отдельные правонарушения ответственность осталась, и в более высоком размере. Это, например, правонарушения в области налогов, сборов, рынка ценных бумаг, таможни.

По словам Чуприс, в новом КоАП правонарушения будут делиться на три группы. Основной упор в части профилактики сделан на первую (проступки), к которой относится порядка 26% административных правонарушений. За них установлен штраф до десяти базовых величин для физического лица, 25 − для индивидуального предпринимателя, 50 – для юридического лица.

«За эти виды правонарушений будет устанавливаться изначально мера не административной ответственности, как сейчас в кодексе, а предупреждение как мера профилактического характера. Она будет фиксироваться, но, тем не менее, лицо не будет чувствовать себя наказанным и не будет являться правонарушителем, не будет попадать в эту базу правонарушителей», — пояснила Чуприс.

Она считает, что большинство такого рода правонарушений могут совершаться по неосторожности, и «люди недоумевают, почему их привлекают к ответственности».

Ко второй группе − основной (порядка 67%) − относятся значительные правонарушения . «Она работает по обычному правилу: применяется санкция, которая установлена в кодексе. Вместе с тем предусмотрели такую возможность – применить в том числе и предупреждение через институт освобождения от административной ответственности», — рассказала чиновница.

Самые серьезные правонарушения, по ее словам, относятся к третьей группе. За них может быть предусмотрена такая мера административной ответственности, как арест (например, при мелком хулиганстве или мелком хищении).

В отличие от действующего в новом КоАП предусмотрены меры профилактического характера, направленные на несовершеннолетних, отметила Чуприс. К ним относится публичное извинение, ограничение досуга (запрет на посещение в определенное время, например, дискотек и др.)

Через неделю парламент начнет работать с проектом обновленного КоАП, сообщила Чуприс. Она также отметила, что во время доработки кодекса от парламента поступило около 500 предложений.