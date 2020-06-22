Атмосферные фронты принесли прохладу, ливни и грозы
Сегодня погоду на территории страны будут формировать малоподвижные атмосферные фронты — станет прохладнее.
По данным Белгидромета, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами — ливни).
Прогремят грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный (при грозах сильный с порывами до 20 м/с).
Погода в регионах:
- Брест +25..+27°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, при грозе ливни, град и шквалистое усиление ветра);
- Витебск +21..+23°C (вероятность осадков 30-40%, возможна гроза);
- Гомель +25..+27°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Гродно +24..+26°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, при грозе местами сильные ливни);
- Могилев +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Минск +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза).
Объявлено штормовое предупреждение.