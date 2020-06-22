Атмосферные фронты принесли прохладу, ливни и грозы

/ Общество
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Сегодня погоду на территории страны будут формировать малоподвижные атмосферные фронты — станет прохладнее.

По данным Белгидромета, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами — ливни).

Прогремят грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный (при грозах сильный с порывами до 20 м/с).

Погода в регионах:

  • Брест +25..+27°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, при грозе ливни, град и шквалистое усиление ветра);
  • Витебск +21..+23°C (вероятность осадков 30-40%, возможна гроза);
  • Гомель +25..+27°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Гродно +24..+26°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, при грозе местами сильные ливни);
  • Могилев +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Минск +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза).

Объявлено штормовое предупреждение.
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Тэги: погода

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