«Где будет прятаться Лукашенко, если его свергнут?» Венедиктов шутит в прямом эфире
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» пошутил в прямом эфире программы «Будем наблюдать» о постпрезидентской судьбе Александра Лукашенко.
Один из слушателей прислал в эфир вопрос: «Где будет прятаться Александр Лукашенко, если вдруг его свергнут?»
Венедиктов моментально
Через пару секунд главред признался, что «пошутил»: «Это сарказм».
Внимательные слушатели в комментариях отметили, что резиденция не в Крыму, а в Сочи.
«Есть такая. Я сказал: сарказм», ― подчеркнул Венедиктов.