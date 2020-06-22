«Где будет прятаться Лукашенко, если его свергнут?» Венедиктов шутит в прямом эфире

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» пошутил в прямом эфире программы «Будем наблюдать» о постпрезидентской судьбе Александра Лукашенко.

Фото из архива пресс-службы президента

Один из слушателей прислал в эфир вопрос: «Где будет прятаться Александр Лукашенко, если вдруг его свергнут?»

Венедиктов моментально ответил : «В Крыму». Он объяснил свой ответ тем, что у Лукашенко «там резиденция».

Через пару секунд главред признался, что «пошутил»: «Это сарказм».

Внимательные слушатели в комментариях отметили, что резиденция не в Крыму, а в Сочи.

«Есть такая. Я сказал: сарказм», ― подчеркнул Венедиктов.