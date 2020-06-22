«Где будет прятаться Лукашенко, если его свергнут?» Венедиктов шутит в прямом эфире

/ Выборы
Просмотров: 23006

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» пошутил в прямом эфире программы «Будем наблюдать» о постпрезидентской судьбе Александра Лукашенко.

Фото из архива пресс-службы президента

Один из слушателей прислал в эфир вопрос: «Где будет прятаться Александр Лукашенко, если вдруг его свергнут?»

Венедиктов моментально ответил: «В Крыму». Он объяснил свой ответ тем, что у Лукашенко «там резиденция».

Через пару секунд главред признался, что «пошутил»: «Это сарказм».

Внимательные слушатели в комментариях отметили, что резиденция не в Крыму, а в Сочи.

«Есть такая. Я сказал: сарказм», ― подчеркнул Венедиктов.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Алексей Венедиктов Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

На кресло президента претендует семь человек

На кресло президента претендует семь человек

Репрессии не прекращаются: правозащитники бьют тревогу

Репрессии не прекращаются: правозащитники бьют тревогу

Выборы-2020. Европа обеспокоена, Москва сдержанно молчит

Выборы-2020. Европа обеспокоена, Москва сдержанно молчит

Константин Дегтярев. ПРАВОСУДИЕ. Арест Бабарико и возвращение политзаключенных

Константин Дегтярев. ПРАВОСУДИЕ. Арест Бабарико и возвращение политзаключенных