Большие очереди на границе сохраняются
Длинные очереди большегрузных автомобилей на белорусском участке границы со странами Евросоюза никуда не делись.
По данным Госпогранкомитета на восемь утра 22 июня, у дальнобойщиков существуют проблемы с выездом в Латвию и Литву.
Своей очереди для пересечения белорусско-латвийской границы ждут фуры в одном пункте пропуска:
- «Григоровщина» — более 40.
Как всегда больше всего грузовиков скопилось на литовском направлении:
- «Каменный Лог» — более 280;
- «Привалка» — более 100;
- «Бенякони» — более 90.