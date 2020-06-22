Большие очереди на границе сохраняются

Длинные очереди большегрузных автомобилей на белорусском участке границы со странами Евросоюза никуда не делись.

По данным Госпогранкомитета на восемь утра 22 июня, у дальнобойщиков существуют проблемы с выездом в Латвию и Литву.

Своей очереди для пересечения белорусско-латвийской границы ждут фуры в одном пункте пропуска:

«Григоровщина» — более 40.

Как всегда больше всего грузовиков скопилось на литовском направлении: