Большие очереди на границе сохраняются

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Длинные очереди большегрузных автомобилей на белорусском участке границы со странами Евросоюза никуда не делись.

По данным Госпогранкомитета на восемь утра 22 июня, у дальнобойщиков существуют проблемы с выездом в Латвию и Литву.

Своей очереди для пересечения белорусско-латвийской границы ждут фуры в одном пункте пропуска:

  • «Григоровщина» — более 40.

Как всегда больше всего грузовиков скопилось на литовском направлении:

  • «Каменный Лог» — более 280;
  • «Привалка» — более 100;
  • «Бенякони» — более 90.
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Тэги: очереди фур на границе