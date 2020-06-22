БАТЭ отрывается, «Шахтер» тормозит, брестское «Динамо» догоняет

В воскресенье завершился 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото из соцсети ФК БАТЭ

В восьми матчах забито 17 голов:

«Славия» — «Смолевичи» — 2:1;

«Слуцк» — «Неман» — 0:1;

«Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:2;

«Динамо» (Бр) — «Городея» — 3:1;

«Динамо» (Мн) — «Энергетик-БГУ» — 0:0;

«Белшина» — БАТЭ — 0:2;

«Витебск» — «Минск» — 1:0;

«Шахтер» — «Рух» — 1:1.

Турнирное положение за два тура до окончания первого круга следующее:

БАТЭ — 30 очков (14 игр); Шахтер — 26 (14); Динамо (Бр) — 25 (14); Неман — 23 (13); Торпедо-БелАЗ — 23 (14); Энергетик-БГУ 23 (14); Витебск — 21 (14); Динамо (Мн) — 20 (14); Ислочь — 20 (14); Слуцк — 18 (14); Славия — 18 (14); Рух — 16 (14); Городея — 15 (14); Минск — 13 (12); Смолевичи — 7 (13); Белшина — 6 (14).

Следующий тур запланирован на 26-28 июня. Наибольший интерес вызывают матчи в Гродно и Борисове, где пройдут соответственно западное дерби «Неман» — «Динамо» (Бр) и белорусское классико БАТЭ — «Динамо» (Мн). Оба поединка состоятся в ближайшую субботу.