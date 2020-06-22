БАТЭ отрывается, «Шахтер» тормозит, брестское «Динамо» догоняет
В воскресенье завершился 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
В восьми матчах забито 17 голов:
- «Славия» — «Смолевичи» — 2:1;
- «Слуцк» — «Неман» — 0:1;
- «Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:2;
- «Динамо» (Бр) — «Городея» — 3:1;
- «Динамо» (Мн) — «Энергетик-БГУ» — 0:0;
- «Белшина» — БАТЭ — 0:2;
- «Витебск» — «Минск» — 1:0;
- «Шахтер» — «Рух» — 1:1.
Турнирное положение за два тура до окончания первого круга следующее:
- БАТЭ — 30 очков (14 игр);
- Шахтер — 26 (14);
- Динамо (Бр) — 25 (14);
- Неман — 23 (13);
- Торпедо-БелАЗ — 23 (14);
- Энергетик-БГУ 23 (14);
- Витебск — 21 (14);
- Динамо (Мн) — 20 (14);
- Ислочь — 20 (14);
- Слуцк — 18 (14);
- Славия — 18 (14);
- Рух — 16 (14);
- Городея — 15 (14);
- Минск — 13 (12);
- Смолевичи — 7 (13);
- Белшина — 6 (14).
Следующий тур запланирован на 26-28 июня. Наибольший интерес вызывают матчи в Гродно и Борисове, где пройдут соответственно западное дерби «Неман» — «Динамо» (Бр) и белорусское классико БАТЭ — «Динамо» (Мн). Оба поединка состоятся в ближайшую субботу.