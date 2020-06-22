БАТЭ отрывается, «Шахтер» тормозит, брестское «Динамо» догоняет

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В воскресенье завершился 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото из соцсети ФК БАТЭ

В восьми матчах забито 17 голов:

  • «Славия» — «Смолевичи» — 2:1;
  • «Слуцк» — «Неман» — 0:1;
  • «Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:2;
  • «Динамо» (Бр) — «Городея» — 3:1;
  • «Динамо» (Мн) — «Энергетик-БГУ» — 0:0;
  • «Белшина» — БАТЭ — 0:2;
  • «Витебск» — «Минск» — 1:0;
  • «Шахтер» — «Рух» — 1:1.

Турнирное положение за два тура до окончания первого круга следующее:

  1. БАТЭ — 30 очков (14 игр);
  2. Шахтер — 26 (14);
  3. Динамо (Бр) — 25 (14);
  4. Неман — 23 (13);
  5. Торпедо-БелАЗ — 23 (14);
  6. Энергетик-БГУ 23 (14);
  7. Витебск — 21 (14);
  8. Динамо (Мн) — 20 (14);
  9. Ислочь — 20 (14);
  10. Слуцк — 18 (14);
  11. Славия — 18 (14);
  12. Рух — 16 (14);
  13. Городея — 15 (14);
  14. Минск — 13 (12);
  15. Смолевичи — 7 (13);
  16. Белшина — 6 (14).

Следующий тур запланирован на 26-28 июня. Наибольший интерес вызывают матчи в Гродно и Борисове, где пройдут соответственно западное дерби «Неман» — «Динамо» (Бр) и белорусское классико БАТЭ — «Динамо» (Мн). Оба поединка состоятся в ближайшую субботу.
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Тэги: футбол-Беларусь

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