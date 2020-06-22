Задержания продолжаются: власть продолжает зачищать недовольных

Минувшее воскресенье не стало исключением в календаре последних дней, когда по всей стране прокатилась волна репрессий.

Как сообщает spring96.org , 21 июня на стихийных акциях солидарности с арестованными в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, было задержано восемь человек.

В Новогрудке была организована «цепь солидарности». Силовики задержали шесть человек: Олега Олешкевича, Андрея Окупинского, Сергея Казака, Александра Комиссарова, Сергея Кечко и Елену Кечко.

Житель Витебска Александр Войтов вышел на центральную площадь города на «кормление голубей», вскоре он был задержан. В милицию попала также Ирина Третьякова. Обоих после составления протоколов отпустили.

20 июня в Минске, Борисове, Ганцевичах, Гродно, Бресте, Новополоцке и Солигорске было задержано почти 40 человек.

Наиболее массовые задержания, по информации правозащитников произошли 19 июня — не менее 170 человек, в том числе 120 в Минске.