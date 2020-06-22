Цепкало: неприемлемо давить на людей, имеющих альтернативную точку зрения

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Потенциальный кандидат в президенты Валерий Цепкало негативно оценивает преследования членов команд оппозиционных кандидатов, обыски в офисах и телефонные угрозы.

«Это — однозначное давление на людей, имеющих альтернативную точку зрения, — заявил экс-глава ПВТ в интервью «ГА». — Оно вообще неприемлемо, но особенно — в период выборов, когда граждане реализуют свое конституционное право избирать и быть избранным».

По его словам, в первую очередь власть давит на тех, «кто хочет быть избранным, но косвенным образом и на тех, кто, в соответствии с Конституцией и законами Республики Беларусь, должен иметь возможность свободно выбирать».

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Валерий Цепкало

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