Цепкало: неприемлемо давить на людей, имеющих альтернативную точку зрения
Потенциальный кандидат в президенты Валерий Цепкало негативно оценивает преследования членов команд оппозиционных кандидатов, обыски в офисах и телефонные угрозы.
«Это — однозначное давление на людей, имеющих альтернативную точку зрения, — заявил экс-глава ПВТ в интервью
По его словам, в первую очередь власть давит на тех, «кто хочет быть избранным, но косвенным образом и на тех, кто, в соответствии с Конституцией и законами Республики Беларусь, должен иметь возможность свободно выбирать».
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