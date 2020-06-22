Лукашенко может сравнять с землей аккумуляторный завод в Бресте

В ходе визита в Брестскую крепость, где 22 июня прошло памятное мероприятие по случаю начала Великой Отечественной войны, Александр Лукашенко затронул тему аккумуляторного завода, против которого уже больше двух лет протестуют жители Бреста.

Фото пресс-службы президента

«Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все. И аккумуляторы, и заводы, и прочее. Надо — снесем до основания этот ваш «аккумулятор», если только в нем проблема. Но не в нем, я же это понимаю. Ищут, за что зацепить, и вас туда повести. Помните, что этого делать нельзя», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

«Мы в своей стране разберемся, как следует. И Брест мне не чужой. Это и мой город, где прошли самые тяжелые годы моей жизни. Вы знаете, что такое армия. Поэтому берегите себя, будьте спокойны, не переживайте. Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное», — заявил официальный лидер.

Очередная акция протеста против завода прошла 21 июня. На нее собралось более 100 человек.

Аккумуляторный завод возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». Здесь планировалось наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.