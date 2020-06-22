Как не «окунуться в хаос и раздрай» — у Лукашенко есть рецепт

«У потомков изменников и предателей своя правда и своя победа, которую они сегодня намерены одержать прежде всего на идеологическом фронте», — заявил Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента

«Проигравшим и поверженным нужен реванш. Их инициативы уже стали частью государственной политики отдельных стран. Но я глубоко убежден, что народная память победит и в наши дни», — сказал Лукашенко 22 июня в Брестской крепости на мероприятии, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

По мнению официального лидера, передает его пресс-служба, каждый год это подтверждает праздник 9 Мая: «Мы видим‚ как даже в тех странах, где День Победы запрещен, люди несут цветы к памятникам советским воинам и бесстрашно продолжают отмечать этот праздник».

Лукашенко заявил о важности сохранения памяти о событиях войны. «Как только мы это забудем, мы снова окунемся в хаос, раздрай, дестабилизируем страну, мы породим новую войну», — считает он.

Обращаясь к военнослужащим, Лукашенко заявил: «Я всегда помню и хочу, чтобы вы, если придется воевать, стояли насмерть здесь, но не за тысячи километров на чужих землях и территориях, там нам делать нечего. Я хочу, чтобы вы тоже об этом помнили».

«Мы исчерпали ресурс не только революций, но и то время, в которое мы ходили под плеткой и в лаптях, без штанов, нищие и голодные. Мы и только мы должны строить свое государство. Мы и только мы должны решать судьбу свою и своих детей», — сказал официальный лидер.